Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Aydoğmuş Mahallesi'nde, İstiklal Caddesi üzerindeki eski hayvan pazarı alanından 30 kamyon moloz, çöp ve benzeri atık kaldırıldı. Kent sakinlerinin şikayet ve ihbarları üzerine başlatılan temizlik, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi koordinasyonunda yürütüldü. Belediye ekipleri, alanda biriken atıkları temizleyerek çalışmayı tamamladı. İlçenin 68 mahallesinde temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşların talep ve ihbarlarını ilgili birimler aracılığıyla değerlendirerek ihtiyaç duyulan noktalara müdahale ediyor. Belediye yetkilileri, vatandaşlara atıklarını uygun alanlara bırakmaları ve çevre kirliliğine neden olan durumları ilgili birimlere bildirmeleri çağrısında bulundu.

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