Ukrayna Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, Polonya-Ukrayna sınırı yakınlarında bir İHA, eski CIA direktörü David Patraeus'un lokomotifinin yanındaki vagonu vurdu.

Saldırıdırdan dakikalar önce eski İngiliz Başbakanı'nın taşıyan tren, saldırıya uğrayan istasyondan ayrılmıştı. İHA'nın vurduğu tren, tamamen hurdaya dönüştü.

Hükümetlerinin en üst makamlarında yer alan iki isim, Rus İHA'sı tarafından öldürülmekten kıl payı kurtuldu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, yaşanan saldırıyı "Putin'in terörünün doğrudan AB ve NATO kapılarını çalması" sözleriyle değerlendirdi.

ÜST DÜZEY İSİMLER DAKİKA FARKIYLA KURTULDU

Ukrayna Demiryolları; Boris Johnson, eski İsveç Başbakanı Carl Bildt, eski CIA Direktörü David Petraeus ve Avrupalı ülkelerden çok sayıda güvenlik danışmanını taşıyan diplomatik trenin, Rus saldırısı tehditleri nedeniyle tren çizelgelerinde yapılan anlık güncellemeyle sınır kapısından planlanandan daha erken ayrıldığını açıkladı.

Trenin geçişinden kısa bir süre sonra gerçekleşen İHA saldırısına ilişkin demiryolu şirketi, "Sürekli Rus saldırısı tehdidi nedeniyle tren sefer çizelgelerinin gerçek zamanlı gözden geçirilmesi kapsamında planlanandan daha erken hareket eden diplomatik trenin de bu Rus İHA'sının hedefi olması oldukça muhtemeldir" açıklamasını yaptı.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson da X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Putin'i bu sabah Polonya sınırındaki duran bir Ukrayna lokomotifini havaya uçurmaya iten çarpık mantığın ne olduğunu bilmiyorum. Kesin olarak söyleyebileceğimiz şey, bunun Ukraynalıların her gün – sivil demiryollarında bile – maruz kaldığı rastgele ve anlamsız saldırı türü olduğudur" ifadelerini kullandı.

SALDIRILAR GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Ukrayna genelinde gece boyunca 450'den fazla Rus İHA ve füzesiyle gerçekleştirilen saldırılarda en az 6 kişi yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi ise yaralandı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri 405 İHA ve 4 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini belirtti.

Genellikle Kiev veya doğu cephe hatlarına kıyasla daha sakin olan batı Ukrayna bölgesi saldırılardan ciddi şekilde etkilendi.

Batı Ukrayna ile sınırı paylaşan Polonya'da hava saldırısı uyarıları verilirken, iki ülke arasındaki Dorohusk-Yahodyn sınır kapısına 1 kilometreden daha az mesafedeki bir kamyonun da vurulduğu bildirildi.