Bir dönem daha çok anneanne ve dedelerin isimleri arasında görülen bazı isimler, son yıllarda yeniden tercih edilmeye başladı. Modern ve farklı isim arayışlarının yanında, anlamı ve geçmişi güçlü isimlere yönelim de dikkat çekiyor.

Özellikle çocuklara isim verme konusunda geçmişten gelen isimler yeniden öne çıkıyor. Kısa, akılda kalıcı ve geleneksel çağrışımı bulunan isimler, yeni nesil ailelerin tercihleri arasında yer almaya başladı.

Kız isimlerinde Umay, Gökçe ve İnci dikkat çekerken, erkeklerde Alparslan, Metehan ve Göktuğ gibi Türk tarihine ve kültürüne dayanan isimler öne çıkıyor.

KIZLARDA 3 İSİM DİKKAT ÇEKİYOR

Eski Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Umay, son dönemde yeniden duyulan isimlerden biri. Gökçe ve İnci de hem geleneksel yapıları hem de günümüzde modern bir tınıya sahip olmaları nedeniyle tercih edilen isimler arasında bulunuyor.

ERKEKLERDE TARİHİ İSİMLER ÖNE ÇIKIYOR

Erkek çocuklarda ise tarihî çağrışımı güçlü isimler dikkat çekiyor. Alparslan, Metehan ve Göktuğ, geçmişten günümüze taşınan ve yeni kuşakta yeniden kullanılan isimler arasında yer alıyor.