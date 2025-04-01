İTO tarafından yapılan açıklamada, Yıldırım’ın vefatının derin üzüntüyle karşılandığı belirtilerek, cenazesinin bugün (1 Nisan 2025 Salı) ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği duyuruldu.
İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Ticaret Odamızda 15. ve 16. Dönemlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüş olan Fazıl Mehmet Yıldırım’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi, 01 Nisan 2025 Salı günü (BUGÜN) ikindi namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Fazıl Mehmet Yıldırım’a Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve iş dünyasına başsağlığı diliyoruz."