İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, Balçova ilçesinde bulunan evinde dün sabaha karşı aniden rahatsızlandı. Geçirdiği rahatsızlık üzerine vakit kaybetmeden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Özfatura'nın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı.

ANİ KALP DURMASI NEDENİYLE YOĞUN BAKIMA ALINDI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özfatura’nın acil servise geçirdiği ani kalp durması nedeniyle getirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Burhan Özfatura, Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'nde yakın takip ve tedavi altına alınmıştır. Hastamızın hayati tehlikesi devam etmektedir."

SAĞLIK EKİPLERİ VE REKTÖRLÜK SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Açıklamanın devamında, Özfatura’nın genel durumunun ve tedavi sürecinin hassasiyetle yürütüldüğü vurgulanarak, "Sayın Burhan Özfatura'nın sağlık durumu Rektörümüz Prof. Dr. Bayram Yılmaz tarafından yakından takip edilmekte, tedavi süreci uzman hekimlerimiz ve sağlık ekibimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Eski belediye başkanının yoğun bakımdaki kritik tedavisi devam ediyor.