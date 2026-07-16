İstanbul Şişli'de, iki çocuk sahibi Talar T., yaklaşık üç yıl önce Gökhan C.'den boşandı. Olay günü motosikletiyle eski eşinin ailesiyle birlikte yaşadığı binanın önüne gelen Gökhan C., evde bulunan eski kayınpederi 67 yaşındaki Harutyün T. ile pencereden konuşmaya başladı.
TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇTU
İkili arasında pencere üzerinden başlayan konuşma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Öfkelenen Gökhan C., zemin kattaki pencerede bulunan eski kayınpederi Harutyün T.’ye tekme ve yumruklarla saldırdı.
Saldırı anında şüphelinin başındaki kaskı çıkarmadığı görüldü. Yaşanan olayın ardından şüpheli, sokağa bıraktığı motosikletine binerek hızla bölgeden uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırganın olay yerinden kaçtığı belirlendi. Darbedilen Harutyün T. ve ailesinin, darp raporu alarak savcılığa suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.