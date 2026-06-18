Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyumı ve mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen Gürsel Tekin, CNN Türk canlı yayınında CHP’deki kurultay ve disiplin tartışmalarını değerlendirirken küfür etti. Tekin’in sözleri stüdyoda kısa süreli gerginlik doğurdu.

CANLI YAYINDA KÜFRETTİ

Mutlak butlan kararının ardından CHP içinde yaşanan kriz ve Özgür Özel yönetiminin disiplin süreçlerini eleştiren Tekin, konuşması sırasında kendini tutamayarak “Neden atmadınız kardeşim? Biz de derdik ki bak adamlar haklıymış. Vay p*zevenge bak kardeşim, bunlar iftira atmış.” ifadelerini kullandı.

Program moderatörü Ahmet Hakan, Tekin’in sözlerinin ardından “RTÜK kuralları gereği daha temiz bir dille konuşabilirsek” diyerek yayına müdahale etti. Uyarı sonrası Tekin özür diledi.

KÜFRÜNÜ “TAHRİK EDİYORSUNUZ” DİYE SAVUNDU

Gürsel Tekin, özrünün ardından “Affedersiniz, evet. Sonuç itibarıyla ne yapalım biz de şimdi. Tahrik ediyorsunuz. Ne anlatsam olmuyor arkadaş ya. Tatmin edemiyorum sizi.” diyerek tartışmayı sürdürdü.