Beşiktaş'ta ikamet eden 78 yaşındaki emekli kimyager Emine Güzel H., kendilerini polis olarak tanıtan organize dolandırıcılık şebekesinin hedefi oldu. Kimliğinin suç örgütlerinin eline geçtiği yalanıyla korkutulan yaşlı kadının önce 120 bin doları, ardından Eyüpsultan'da bulunan dairesi sattırılarak 6,5 milyon lirası gasp edildi.

Olay, Emine Güzel H.’nin polis merkezine başvurarak dolandırıldığını bildirmesiyle ortaya çıktı. Emniyette verdiği ifadesinde şüphelilerin kendisini telefonla arayarak güven sağladığını belirten yaşlı kadın, sürecin işleyişini şu sözlerle aktardı:

"Beni arayıp polis olduklarını söylediler. Kimliğimin kopyalandığını ve adımın büyük bir suç örgütü soruşturmasına karıştığını belirttiler. İnandım. 'Temize çıkman gerekiyor' diyerek bankadaki birikimimi çekmemi istediler. Bankadan 120 bin dolar çekip eve döndüm. Paranın fotoğraflarını çekip iletmemi istediler. Ardından parayı teslim almak üzere adrese birini yönlendireceklerini ifade ettiler. Bana gelen kişiye bir şifre sormam gerektiğini, 'Paran Güvende' parolasını söylemesi durumunda çantayı teslim etmemi tembihlediler. Kapıya gelen şahıs parolayı doğru söyleyince parayı teslim ettim."

EVİNİ DEĞERİNİN ALTINA SATTIRIP 3 AYRI HESABA HAVALE ETTİRDİLER

Dolandırıcılık şebekesi, teslim aldıkları dövizin ardından yaşlı kadını yeniden arayarak Eyüpsultan’daki gayrimenkulünü elden çıkarmasını istedi. Paniğe kapıldığını dile getiren Emine Güzel H., "Evimin değeri normalde yaklaşık 7,5 milyon liraydı; ancak acele ettirildiğim için 6,5 milyon liraya elden çıkarmak zorunda kaldım. Satıştan gelen parayı bana ilettikleri 3 ayrı banka hesabına havale ettim. Bir süre sonra aradığım numaralara ulaşılamayınca dolandırıldığımı fark ettim" dedi.

PARAYI KRİPTOYA ÇEVİRİP YURT DIŞINA KAÇIRMIŞLAR: 9 GÖZALTI

Gelen şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan dedektifler, şüphelilerin elden ve banka hesapları üzerinden temin ettikleri paraları hızla kripto varlıklara dönüştürerek yurt dışındaki hesaplara transfer ettiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında, aralarında 2 kuyumcunun da yer aldığı 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgu ve işlemleri tamamlanan 9 zanlı, adli makamlara sevk edildi.