Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşının evine silahla ateş açtığı iddia edilen A.O.U., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İddiaya göre, Karadeniz Ereğli Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan A.O.U., eski kız arkadaşının Karga Mahallesi'ndeki evine giderek silahla ateş açtı. Evin camları kırılırken olayda yaralanan olmadı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Şüphelinin olayın ardından kullandığı silahı dereye attığının tespit edilmesi üzerine silahın bulunması için arama çalışması başlatıldı.