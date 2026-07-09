Kırklareli merkez Demirtaş Mahallesi Muzaffer Ender Caddesi'ndeki bir çocuk parkında meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Çisem Çalkantı ile 4 yaşındaki kızı Ö.N.K, parkta oturdukları sırada kadının bir süre önce boşandığı eski eşi Y.K. ile karşılaştı. Şüpheli Y.K, yanında bulundurduğu silahı çıkararak eski eşine ve kızına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla emniyet ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Çisem Çalkantı ile kızı Ö.N.K, ilk müdahalelerinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çisem Çalkantı, doktorların tüm tıbbi müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı çocuk ise buradaki işlemlerinin ardından ileri tedavi amacıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından Kırklareli Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, suçun işlendiği çocuk parkı ve çevresinde detaylı delil tespiti ve inceleme çalışması yürüttü.

ŞÜPHELİ ÖLÜ BULUNDU

Demirtaş Mahallesi'nde boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Cesedin zanlıya ait olduğu ve silahla intihar ettiği öğrenildi.

Zanlının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.