Kırıkkale’nin Gündoğdu Mahallesi Şehit İlhami Barış Sokak’ta dün sabah saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. E.A. ve 8 yaşındaki oğlu S.A.’nın yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede evi sarması üzerine anne ve oğlu içerde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE SON ANDA KURTARDI

Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin ortasında kalan çaresiz anne ile 8 yaşındaki oğlunu yanan evden çıkarmayı başardı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, müstakil evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

"EVİNİZİ DE SİZİ DE YAKACAĞIM DİYE TEHDİT ETTİ"

Ölümden dönen E.A.'nın polise verdiği ilk ifadede şok bir detay ortaya çıktı. Mağdur kadın, kısa süre önce boşandığı eski eşi U.Ö.'nün kendisine daha önce "Evinizi de sizi de yakacağım" şeklinde tehditler savurduğunu söyleyerek eski kocasından şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINAN ESKİ KOCA TUTUKLANDI

İfade üzerine harekete geçen Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli U.Ö.'yü (35) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kundaklama' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.