Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’nde meydana geldi.

TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ BOŞALTTI

İddiaya göre Hakan Turak ile eski üst komşusu Selim T. arasında daha önce tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından evini boşaltan Turak, kalan eşyalarını almak üzere eski ikamet adresine gitti.

Burada yeniden karşı karşıya gelen ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

SON EŞYALARINI ALIRKEN KURŞUNLANDI

Eşyalarını alacağı esnada alt kat komşusu Selim T. ile karşılaşan Turak arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Selim T. yanındaki silahla Hakan Turak'a ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Turak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Turak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeden uzaklaştığı belirtilen Selim T., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.