Karantina döneminde evindeki fazla eşyaları satmaya karar veren eski sigorta çalışanı Lee Evans, çocuklarının Lego oyuncakları ve kıyafetleriyle başladığı e-ticaret sürecini fiziksel mağazalar zincirine dönüştürdü. Pandemi kısıtlamaları sırasında evinde temizlik yaparken çocuklarına ait Lego parçalarını ve giysileri eBay üzerinden satışa çıkaran Evans, beklenmedik bir taleple karşılaştı. Satışların kısa sürede artması üzerine iki ay içinde sigortacılık mesleğinden istifa eden girişimci, e-ticaretle başlayan sürecini Birmingham’da açtığı pazar tezgahına taşıdı. İKİ AYRI MAĞAZA AÇTI Pazar tezgahındaki satışlarını büyüten Evans, Birmingham’ın Digbeth bölgesinde "Nan Summers Vintage" markası altında iki ayrı mağaza açtı. İkinci el kıyafet ve plak satışına odaklanan işletme, bünyesinde yer alan kahve alanı ile müşterilerine sosyalleşme imkanı da sunuyor. Kullanılmış ürünlerin tüketim zincirine yeniden dahil edilmesinin katı atık miktarını azalttığını belirten Evans, bu süreçle birlikte ailesiyle birlikte sıfır ürün alımını neredeyse tamamen durdurduklarını ifade etti. Kıyafet ceplerinde karşılaştığı eski banknot ve kart gibi objelerin müşterilerle etkileşimi artırdığını aktaran girişimci, ticarete atılmak isteyenlere evlerindeki mevcut eşyaları satarak başlamaları tavsiyesinde bulundu.

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