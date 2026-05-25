Yaklaşık 3,2 milyon metrekarelik alanı kapsayan yeraltı kompleksi, eski bir kireç taşı madeninin dönüştürülmesiyle oluşturuldu. Bölgedeki dev kaya oyukları zamanla lojistik ve depolama merkezine çevrildi. Günümüzde yerin altında çok sayıda şirket faaliyet gösteriyor.

YERİN ALTINDA DEV LOJİSTİK AĞI KURULDU

Springfield Underground’un içinde kamyon yolları, yükleme alanları, depo bölümleri ve üretim alanları bulunuyor. Kompleksin geniş koridorları büyük araçların rahat şekilde hareket edebilmesi için özel olarak tasarlandı.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre her gün yaklaşık 700 kamyon yer altındaki tünellere giriş yapıyor. Kamyonlar burada ürün indirip yükledikten sonra yeniden yüzeye çıkıyor. Dışarıdan bakıldığında fark edilmesi zor olan giriş noktaları nedeniyle bölge ilk kez görenlerde şaşkınlık yaratıyor.

Yeraltı tesisinin en önemli avantajlarından biri ise doğal sıcaklık dengesi. Yerin altında sıcaklık yıl boyunca yaklaşık 14 derece civarında kalıyor. Bu nedenle şirketler, büyük enerji harcamadan ürünlerini serin ortamda muhafaza edebiliyor.

ESKİ MADENİ DEV ŞEHRE DÖNÜŞTÜRDÜLER

Kompleksin bulunduğu alan geçmişte büyük bir kireç taşı madeni olarak kullanılıyordu. Madencilik faaliyetleri sona erdikten sonra dev boşlukların ekonomik şekilde değerlendirilmesi için dönüşüm projesi başlatıldı.

Zamanla depo alanları genişletildi, yollar açıldı ve elektrik-havalandırma sistemleri kuruldu. Bugün yer altında onlarca işletmenin faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Bazı bölümlerde gıda depolama, lojistik ve arşiv hizmetleri yürütülüyor.

Kompleksin tavanlarının bazı noktalarda 15 metreyi geçtiği ifade edilirken, dev kaya sütunları yapıyı taşıyan doğal destek sistemi olarak kullanılıyor. Bu nedenle yeraltındaki alan birçok ziyaretçi tarafından “gizli şehir” olarak tanımlanıyor.

ABD’de benzer yeraltı tesisleri bulunsa da Springfield Underground, büyüklüğü ve aktif lojistik trafiği nedeniyle en dikkat çeken örneklerden biri olarak gösteriliyor.