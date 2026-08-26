Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı Kapuzbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde komşular arasında çıkan husumet kanlı bitti. Mahallenin önceki dönem muhtarı olan 52 yaşındaki Selahattin Şahin, evinin bahçesinde dinlendiği esnada aralarında anlaşmazlık bulunan komşusu M.A.'nın hedefi oldu.

EVİNİN BAHÇESİNDE VURULDU

M.A., yanında getirdiği pompalı tüfekle bahçede oturan Selahattin Şahin'e ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı ağır yaralı Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak 52 yaşındaki eski muhtar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet şüphelisi M.A. jandarma ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.