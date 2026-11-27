İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 24 Kasım'da hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin (89) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) resmi cenaze töreni düzenlendi.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde yaşamını yitiren Hikmet Çetin'in cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. TBMM Şeref Kapısı önünde gerçekleştirilen törende Çetin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında tören alanına taşındı. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende Çetin'in öz geçmişi okundu.

Törene; Çetin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekilleri Yusuf Beyazıt ve Celal Adan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile eski TBMM başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç ve Mehmet Ali Şahin katıldı.

'BABAMIZA VEDA EDİYORUZ'

Hikmet Çetin'in oğlu Arın Çetin, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir devlet insanına biz ise babamıza veda ediyoruz. Bugün ömrünü ülkesine hizmet etmeye adamış babamızı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu çatısı altında uğurluyor olmak tarifsiz acımızın yanında bizim için büyük bir onur. Cumhuriyete bağlılığıyla, devlet adamlığıyla, demokrasiye inancıyla, zerafeti ve nezaketiyle, uzlaşma kültürüyle ve insanı her şeyin üzerinde tutan anlayışıyla Hikmet Çetin'in hayatı bize makamların geçici, değerlerin kalıcı olduğunu; insanın büyüklüğünün taşıdığı ünvanlarla değil, geride bıraktığı iyilik, saygınlık ve sevgiyle ölçüldüğünü öğretti."

'TÜM SİYASİ ÇEVRELERİN GÜVENİNİ KAZANMIŞ BİR DEVLET ADAMIYDI'

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt ise konuşmasında, yurt dışında bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un selam ve taziye dileklerini iletti. Çetin'in devlet bakanlığı, başbakan yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunduğunu hatırlatan Beyazıt, "Dışişleri Bakanlığı dönemi Bosna Hersek ve Karabağ’da yaşanan acıların bölgemizi derinden sarstığı zor yıllara denk geldi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanlığını yaptı. 1997 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi. Kendileri liyakati ve çalışkanlığıyla tüm siyasi çevrelerin güvenini kazanmış bir devlet adamıydı. Görüş ayrılıklarının derinleştiği zamanlarda bile karşısındakini nezaketle dinler, ortak bir yol bulmaya gayret ederdi. Bu uzlaştırıcı tutumuyla herkesten sevgi ve saygı gördü. O, siyasi hayatımızın ve aziz milletimizin Hikmet ağabeyiydi" dedi.

TBMM'deki devlet töreninin ardından Çetin'in cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürüldü. Çetin'in naaşı, cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'nda defnedilecek.

HİKMET ÇETİN KİMDİR?

Hikmet Çetin, 1937 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Siyasete CHP’de başlayan Çetin, 1977 yılında İstanbul milletvekili seçildi. 1978-1979 yıllarında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1991-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Çetin, 1995 yılında CHP Genel Başkanı seçildi ve 1997-1999 yılları arasında TBMM Başkanlığı görevini yürüttü. Çetin, ilerleyen yıllarda NATO’nun Afganistan’daki Kıdemli Sivil Temsilcisi olarak da görev aldı.