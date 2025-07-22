İş insanı Cem Atilla Saygın, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya hakkında “nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, kişiyi intihara yönlendirme, tehdit ve casusluk” dahil 9 ayrı suçtan adli makamlara başvurdu.

Saygın, Çetinkaya’nın eski görevini kullanarak kendisine güven aşıladığını ve 2020-2023 yılları arasında yaklaşık 100 milyon lira zarara uğradığını iddia etti.

Cumhuriyet’ten Emirhan Çoban’ın haberine göre Saygın, Çetinkaya’nın kendisinden döviz ve Türk Lirası cinsinden milyonlarca lira aldığını, bu paraların şahsi banka hesaplarına aktarıldığını ve karşılığında şirket hisselerine el koyduğunu öne sürdü.

Saygın ayrıca, AVM ortaklığı vaadiyle yeniden para göndermeye ikna edildiğini savundu.

Saygın, yaşananların farkına ancak 2025 yılında vardığını belirtti.

Bu süreçte Murat Çetinkaya’nın kendisini tehdit ettiğini, ağır psikolojik baskı altında kaldığını ve bu nedenle intihar girişiminde bulunduğunu ifade etti.

Ayrıca, devlet içindeki bağlantıların baskı aracı olarak kullanıldığını, bu sebeple şirketinin resmi denetimlere maruz kaldığını ileri sürdü.

Saygın’ın en dikkat çekici iddiasına göre ise Murat Çetinkaya, halen Merkez Bankası Başkanı gibi davranmaya devam etti ve yurt dışına devlet sırrı niteliğinde bilgiler aktarmış olabilir. Bu kapsamda casusluk suçu için de soruşturma başlatılması talep edildi.

Adli süreç devam ederken, Murat Çetinkaya’dan henüz bir açıklama gelmedi.