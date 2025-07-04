Eski Merkezefendili McLemore'a hapis yolu… Geçen sezonu Denizli'de geçiren 32 yaşındaki oyuncu, 3 Ekim 2021'de ABD'deki bir partide 21 yaşındaki bir kadına tecavüz etmekle suçlandı. Yıldız basketbolcu, Oregon Eyaleti'ndeki Clackamas County'de jüri tarafından birinci derece tecavüz ve cinsel istismardan suçlu bulundu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre o dönem NBA'de Portland Trail Blazers'ta forma giyen McLemore, daha önce reddettiği 4 suçlamanın üçünü kabul etti. McLemore'un cezasının 9 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi. 2013 NBA Draft'ında Sacramento Kings tarafından yedinci sırada seçilen McLemore, 2021-22 sezonunda Trail Blazers'daki son yılına kadar Memphis Grizzlies, Houston Rockets ve Los Angeles Lakers'ta oynadı. McLemore, Merkezefendi'de 29 maçta 12.3 sayı, 3.1 ribaund, 1.8 asist ortalamaları tutturmuştu.