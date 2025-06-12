Eski milli basketbolcu Mehmet Okur, 2004 yılında Yeliz Okur ile nikâh masasına oturmuştu.

Uzun yıllardır Amerika'da gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü çiftin kızları Melisa, liseden mezun oldu.

Mehmet Okur, kızının mezuniyetinde ailece verdikleri pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BÜYÜMENİ İZLEMEK KALBİMİ GURURLA DOLDURUYOR"

Okur fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Meleğim, senin büyümeni ve bu inanılmaz dönüm noktasına ulaşmanı izlemek kalbimi çok gururla dolduruyor."

"Geçirdiğin geceleri, sabahları, seni buraya getiren tüm zor işleri hatırlıyor musun? Her şeye değer."

"Şimdi, bu heyecan verici yeni bölüme başlarken, dünyaya damganı vuracağını biliyorum. Ne harika şeyler yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

"Tebrikler, tatlım! Seni çok seviyoruz."