Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hakan Balta ve eşi Derya Balta, Yeşilköy'de oturdukları lüks sitedeki yüksek aidat zammı ile gündeme geldi.
Site yönetiminin son toplantısında alınan yüzde 40'lık zam kararı, Balta ailesini isyan ettirdi.
Hakan Balta'nın ödemekle yükümlü olduğu aidat bedelleri, İstanbul'un birçok lüks semtindeki aylık daire kiralarını geride bıraktı.
Hakan-Derya Balta'nın oturduğu dairenin aidatı: 25.600 TL
Hakan Balta'nın annesinin oturduğu dairenin aidatı: 21.700 TL
Toplam aylık gider: 47.300 TL
Hakan Balta'nın aynı sitede farklı bloklarda oturan annesinin de bu artıştan etkilenmesi, ailenin üzerindeki mali yükü ikiye katladı.
Eşi Derya Balta ile durumu değerlendiren eski futbolcunun, Yeşilköy ve çevre semtlerde yeni ev arayışına girdiği konuşuyor.
Hakan Balta ve Derya Balta çifti, 2007 yılında nikah masasına oturmuştu. Futbolculuk döneminde uzun yıllar Galatasaray forması giyen Hakan Balta, Ağustos 2018'de futbolculuk kariyerini noktalamıştı.