Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile ilgili ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini koruyor. Özel hayatına ilişkin yapılan açıklamalar sonrası tartışma büyürken, sürece dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İddiaların odağındaki isim Lara Aslan’ın sözleri dikkat çekti.

Lara Aslan, Sabri Sarıoğlu ile geçmişte ilişki yaşadığını öne sürerek, aldatma iddiasının yanı sıra farklı başlıklarda suçlamalarda bulundu.

Açıklamalarında sağlık, maddi kayıp ve şiddet iddialarına yer verdi. Lara Aslan, Sarıoğlu'na yönelik maddi, fiziksel ve cinsel sağlık boyutuna uzanan çok sayıda suçlama yöneltti.

''HAMİLEYKEN ŞİDDET GÖRDÜM''

Lara Aslan, “Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış” diyerek fiziksel şiddet iddiasında bulundu. aslan, yaptığı açıklamada, “Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın” sözleriyle sağlıkla ilgili ciddi bir iddiayı gündeme taşıdı.

MADDİ OLARAK ZARAR GÖRDÜ

Aslan, yaşadığı süreçte hem fiziksel hem psikolojik olarak zorlandığını ifade ederken, maddi olarak da zarar gördüğünü ileri sürdü. Ayrıca Sarıoğlu’nun farklı kişilere farklı söylemlerde bulunduğunu iddia etti:

''Tamı tamına 4 yıl hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hâlâ 30 bin dolardan fazla borcu var. Kendi karısına beni kötü olarak, bana da karısını ‘kötü hasta’ olarak gösteren gerçek bir hastadan bahsediyoruz”

'' YAĞMUR'U SUÇLAMIYORUM''

Öte yandan Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aslan, onu hedef almadığını belirtti.

''Ben Yağmur Hanım’ı kınamıyorum, kötülemiyorum. Süreç boyu Yağmur beni tehdit ediyor, boşanamıyor “nolur sabret” diye bana yalvarıp aynı durumun bir benzerini eşine “yalvarırım boşama beni” diye yapıyormuş. Aksine Yağmur Hanım’ı tebrik ediyorum; 25 yıl bu adama katlanmış. 4 yılda paramı yiyen, hem fiziksel hem psikolojik şiddet uygulayan bu adama dayandığı için kendisini kutluyorum. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Bu süreçte iki kadının da ne yaşadığını bilemezsiniz.''

Taraflardan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği ise merak konusu.