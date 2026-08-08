Türk futbolunun acı kaybı: Eski A Milli futbolcu Haluk Erdem 83 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayımladığı taziye mesajında derin üzüntü duyduklarını belirterek merhum futbolcuya rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Kariyeri boyunca Bursaspor, Elazığspor, İstanbulspor ve Sakaryaspor formalarını terleten Erdem, A Milli Takım'da da 1 müsabakada görev aldı. Yeşil sahalardaki mücadelesini 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de 3. Lig şampiyonluğu ile taçlandıran tecrübeli isim, kramponlarını astıktan sonra da futboldan kopmadı. Erdem, teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Elazığspor’u 2. Lig’e çıkararak önemli bir başarıya imza attı. Haluk Erdem’in naaşı, Bursa Ulu Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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