İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması nedeniyle tutuklandı. İmamoğlu hakkında açılan 'terör' soruşturmasında ise mahkeme, savcılığın tutuklama talebini reddederek, İmamoğlu'nun serbest bırakılmasına hükmetti.
Beşiktaş’ın ve Milli Takım’ın eski futbolcularından Ali Eren Beşerler sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Ekrem İmamoğlu’na destek verdi. Beşerler’in paylaşımının altına destek mesajları yağdı.
Beşerler’in sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar şu şekilde:
“Kralın sofrasında soytarı olacağıma ...Halkın kavgasında eşkiya olurum.”
“Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk”
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Selam olsun @ekrem_imamoglu Başkanıma”