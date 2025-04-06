Milli futbolcu İbrahim Akın, kardeşi Nilgün Akın ile yaşadığı miras tartışmasının ardından mahkemelik oldu.



Yeni Asır'ın haberine göre; babası Erdoğan Akın'ın vefatından 5 yıl sonra İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir apartman dairesi için 'yarısı benim' diyerek hak talep eden İbrahim Akın, babasının mirasından pay isteyerek dava açtı.

DAVA SONRASI AİLE SIRLARI ORTAYA DÖKÜLDÜ



Eski futbolcu Erdoğan Akın'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle bir kız çocuğu evlat edindikleri ve İbrahim Akın'ın bu kız çocuğunu bakmak için tuttukları bakıcıdan dünyaya geldiği öğrenildi.



Akın, 18 yaşından sonra babasının soyadını alıp kullanmaya başladı.



'TRANSFER PARALARINI BİTİRDİ, GÖZÜNÜ MİRASA DİKTİ'



Evlatlık alınan Nilgün Akın, İbrahim Akın'a tepki göstererek "Ne ölüsüne ne dirisine" diyerek babasının dairesine göz dikildiğini sözlerine ekledi.

Akın'ın açtığı davaya annesi Semahat Akın ile birlikte itiraz ederek karşı dava açan Nilgün Akın ise "Babamın ölümünün üzerinden 5 yıl geçti. Bu zamana kadar neredeydi zaman aşımı oldu. Ayrıca zaman aşımı olmasa bile herhangi bir hakkı hukuku olmayan bir kişi nasıl bir dava açar bilemiyorum. Herhalde tüm transfer paralarını bitirdi. Parası kaldığı için gözünü bu mirasa dikti ama yanlış yerde çırpınıyor." dedi.