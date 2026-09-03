19 yıl önce Vakıfbank forması giydiği dönemde 'tesettür' kararı alan ve voleybolu bırakan eski Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı oyuncusu Aysun Kalkan Ayhan, yaklaşık bir buçuk yıl sonra tesettür kararından dönmüş ve Eczacıbaşı Zentiva’ya transfer olarak voleybola yeniden başladığını duyurmuştu.





Uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Ayhan, TRT Spor yayınına konuk olarak yaşadıklarına dair ilginç iddialarda bulundu.



Voleybolu ikinci kez bırakmasının ardından yeniden tesettüre giren eski milli sporcu, voleybolu bırakmasının ardından Diyarbakır'a yerleştiğini ve sakin bir hayat yaşadığını söyledi. Ayhan'ın eski kulübü Vakıfbank hakkında ortaya attığı ve sosyal medyada tartışmalara neden olan iddianın ise asılsız olduğu ortaya çıktı.





"BAŞÖRTÜM YÜZÜNDEN ALINMADI" DEDİ, GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI



Ayhan, küçük kızını yıllarca formasını giydiği Vakıfbank'ın altyapısına götürdüğünü ancak kendisinin başörtülü olması nedeniyle eski kulübünün kızını kabul etmediğini iddia etti.



Kısa sürede tartışmalara neden olan durumun ardından halihazırda Vakıfbank kadrosunda forma giyen ve takımın değişmez parçaları arasında yer alan birçok ismin annesinin tesettürlü olduğu öğrenildi.





Vakıfbank altyapısında yetişen ve şu anda kulübün kaptanı olan Zehra Güneş'in annesi Zeynep Güneş'in de tesettürlü olduğu ortaya çıktı. Halihazırda Vakıfbank altyapısında forma giyen tüm yaş kategorilerinden çocukların aileleri içinde yüzlerce başörtülü kadının olduğu ve kulübün oyuncu kabulünde böyle bir ayrımcılığa başvurmadığı öğrenildi.