İngiltere'de Bridgnorth kasabasının eski belediye başkanı olan Winwood, 40 yılı aşkın süredir yerel siyasetin içindeydi. İki kez belediye başkanlığı yapan Winwood, uzun yıllar belediye meclis üyeliği görevinde bulundu. Siyasi kariyerini muhafazakar partide geçiren Winwood'un ölümü ise ülkede çok ses getirdi...

67 yaşındaki eski belediye başkanı, cinsel haz ararken başına plastik poşet geçirip kendini sandalyeye bağladıktan sonra nefessiz kalarak hayatını kaybetti. Otopsi sonucunda Winwood'un saatler boyunca yalnızca başına votka içip uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

Öte yandan kendisine uyuşturucuyu satan Keith Kennedy'nin evine birçok kez gittiği ve burada da cinsel haz aradığı tahmin ediliyor. Black Country Adli Tıp Mahkemesi, eski belediye başkanının kaza sonucu boğularak öldüğünü açıkladı.

Tek başına yaşayan Winwood'un ölümüne nefessiz kalma; uyuşturucu kullanımı ve kalp hastalığının bir araya gelmesinin neden olduğu belirlendi. Kalp hastalığı nedeniyle ilaç kullandığı da tespit edildi.