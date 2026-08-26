Olay, sabah saatlerinde Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin önceki dönem muhtarı Selahattin Şahin, evinin bahçesinde oturduğu sırada husumetli olduğu komşusu M.A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Selahattin Şahin, kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi M.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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