Aralarında indirimli market zinciri Lidl'ın da bulunduğu ticari bir projeye devredilen arazi; tarihi kalıntıların ekonomi uğruna feda edildiğini savunan aktivistler ve sivil toplum kuruluşları tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Mauthausen toplama kampının Hirtenberg dış kampını da kapsayan tarihi sahada, Eylül 1944 ile Nisan 1945 arasında yüzlerce kadın mahkum mühimmat üretimine zorlanmıştı. Avusturya Federal Anıtlar Dairesi sahadaki kalıntıların anıt statüsü kazanması için "yeterli olmadığını" bildirirken, Uluslararası Mauthausen Komitesi ve yerel aktivistler eski bir toplama kampının üzerine beton dökülmesine tepki göstererek inşaatın durdurulmasını talep ediyor.

Euronews'te yer alan habere göre, Proje, arazinin eski belediye başkanıyla bağlantılı bir şirket tarafından 15 milyon avronun üzerinde bir bedelle satılmış olması nedeniyle siyasi boyutta da eleştiriliyor.

Geliştirici firma alana bir anıt dikmeyi teklif ederken, Lidl ise mağazasının doğrudan kamp arazisinde değil bitişik parselde yer alacağını savunuyor. Tarihçiler, yaşanan bu krizin Avusturya'nın Nazi geçmişiyle yüzleşme politikaları ile ticari çıkarlar arasındaki çatışmayı gözler önüne serdiğini vurguluyor.