NBA'de 4 kez All-Star seçilen DeMarcus Cousins, takımı Guaynabo Mets ile Vaqueros de Bayamon arasında oynanan maçta Porto Riko'da büyük bir skandala sebep oldu.

34 yaşındaki pivot, saha kenarındaki bir taraftarla hararetli bir tartışmaya girdikten ve müstehcen hareketler yaptıktan sonra oyundan atıldı. Sahadan ayrılırken, işler daha da tırmandı. Öfkesini kontrol edemeyen eski NBA yıldızı, taraftarlara saldırdı.

GÖREVLİLER GÜÇLÜKLE ENGELLEDİ

Soyunma odası tüneline yönelen Cousins, tribünlere hareketler çekti ve söz düellosuna devam etti. Bu sırada taraftarlar ona tribünlerden içki döktü ve Cousins ​​kalabalığa el hareketi yaparak sahaya geri dönüp saldırmaya çalıştı.

Çileden çıkan basketbol yıldızını güvenlik görevlileri durdurmak için müdahale etti. Ancak Cousins, tünele zorla sokulmadan önce birkaç saniye direndi. Güvenlik güçleri yıldız ismi yere yatırdı ve ardından güçlükle tünele soktu.

11 yıllık NBA kariyeri boyunca, eski All-Star pivot yedi farklı takımda oynadı. NBA kariyerinin ardından alternatif liglere yönelen Cousins, Tayvan, Moğolistan, Porto Riko ve Big3 Ligi'nde görev yaptı.