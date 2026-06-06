Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın sezon finali yemeğinde birlikte eğlendiği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Gece boyunca birlikte dans eden ikilinin görüntüleri, haklarında çıkan aşk iddialarını daha da güçlendirmişti. Yaşananların ardından Ali Öner’in olaylı şekilde ayrıldığı eski nişanlısı Livanur Aydın da konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

Adının hala bu konuyla anılmasından rahatsız olduğunu dile getiren Aydın, ortaya atılan iddiaların aslında kendi geçmişte yaşadığı gerçekler olduğunu belirterek, "Sizin bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Yaşananlarla ilgili bir şey söylemeye ihtiyaç yok, her şey zaten görünür ve anlaşılır durumda" ifadelerini kullanmıştı.,

İLİŞKİLERİNİ DOĞRULADI

Birkaç gündür sessizliğini koruyan Ali Öner ise sonunda konuştu. Zeynep Atılgan ile birliktelik yaşadığını doğrulayan oyuncu, ilişkilerinin eski nişanlısı Livanur Aydın ile ayrılıklarının ardından başladığını söyledi.

"ZEYNEP'LE ARAMIZDA BİR YAKINLIK BAŞLAMADAN ÖNCE SONA ERMİŞTİ"

Ali Öner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son birkaç gündür yazılanları okuyorum. İnsanın kendi hayatını kalabalığın içinde anlatması kolay değil. Hele konu, hayatınızda iz bırakmış ve değer verdiğiniz insanlar olunca daha da zor. Hayatıma girmiş kimsenin hatırını yok sayamam. Yaşanmışın bir hakkı, verilmiş emeğin bir değeri var. Bir şey bitince, geriye kalan her şey değersizleşmez. Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep'le aramızda bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti. Bunu kimseyi kırmak için değil, eksik kalan bir şeyi tamamlamak için söylüyorum.

Zeynep'le aramızdaki duygu da sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir şey değil. Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu. Sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık.

Bizimki gürültüyle değil; zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu. Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık. Bugün kimsenin daha fazla üzülmesini istemem. Ne geçmişimde yeri olan insanın, ne bugün yanımda olan insanın, ne de sevenlerimizin. Hatır bilen, emeği unutmayan, elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım. Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum. Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla."