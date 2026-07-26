İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi’nde 24 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında silahlı saldırı olayı meydana geldi. Otomobilinde oturan 23 yaşındaki Berat Ç., aracına binen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle yaralanan genç, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ASAYİŞ BÜRO EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ KAMERALARDAN TESPİT ETTİ

Olayın ardından inceleme başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin olay öncesinde Berat Ç.’nin otomobiline bindiğini, saldırının ardından ise bir akaryakıt istasyonunun önünden hafif ticari araca binerek bölgeden uzaklaştığını belirledi. Yapılan geriye dönük kamera takibi sonucunda saldırıyı gerçekleştiren kişinin 23 yaşındaki Serhat E. olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Düzenlenen operasyonla yakalanan Serhat E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde tutuklanan Serhat E.’nin uyuşturucu ve kasten yaralama gibi suçlardan 9, yaralanan Berat Ç.’nin ise uyuşturucu ticareti ve yaralama gibi suçlardan 5 kaydı olduğu öğrenildi.

"ESKİ NİŞANLIMLA İLİŞKİSİ OLDUĞUNU SONRADAN ÖĞRENDİM"

Tutuklanan Serhat E.’nin ifadesinde, mağdur Berat Ç.’nin çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, eski nişanlısı Tuana T. ile ayrıldıktan sonra Berat Ç. ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini söylediği aktarıldı. Serhat E.'nin ifadesinde olayla bir ilgisinin bulunmadığını ve saldırıyı mahalleden duyduğunu öne sürdüğü belirtildi.

ANNENİN FERYADI VE OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anına ve sonrasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında yaralı Berat Ç.’ye sedyede müdahale edildiği sırada annesinin "Kim vurdu" diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlar yer aldı. Güvenlik kameralarına ise şüphelinin otomobile bindiği ve saldırı sonrası ticari araçla kaçtığı anlar yansıdı.