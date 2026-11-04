Şef Somer Sivrioğlu, Etiler'de bir mekân çıkışında görüntülendi. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Sivrioğlu'na, eski nişanlısı Didem Belen'in ayrılık sonrası ortaya attığı ihanet ve tehdit iddiaları soruldu.
Basın mensuplarının sorularına yalnızca gülümseyerek karşılık veren Somer Sivrioğlu, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ünlü şef, ardından otomobiline binerek mekândan ayrıldı.
Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı, eski nişanlısı Didem Belen'in ayrılık açıklamasının ardından gündeme gelmişti. Belen, ilişkilerinin aldatma iddiası nedeniyle sona erdiğini öne sürerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Belen'in sözünü ettiği kadının kimliğini açıklamaması üzerine ayrılığın perde arkasına ilişkin iddialar magazin gündeminde tartışılmıştı. Sivrioğlu ise ayrılık sürecinde doğrudan bir açıklama yapmamış, sosyal medya paylaşımıyla gündeme gelmişti.
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