Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı, eski nişanlısı Didem Belen'in ayrılık açıklamasının ardından gündeme gelmişti. Belen, ilişkilerinin aldatma iddiası nedeniyle sona erdiğini öne sürerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor" ifadelerini kullanmıştı.