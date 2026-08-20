Anlaşmanın ilk kısmının değeri yaklaşık 100,3 milyon dolar. ABD ordusunun 12 sistem daha istemesine imkan veren seçenek de kullanılırsa toplam sayı 18'e, anlaşmanın toplam potansiyel değeri ise yaklaşık 262,9 milyon dolara çıkabilecek. Ancak bu aşamada K9MH'nin yüzlerce adet satın alınmasına yönelik nihai seri üretim kararı verilmiş değil; araçlar önce kapsamlı testlerden geçirilecek.

ATEŞ ETTİKTEN SONRA HIZLA YER DEĞİŞTİREBİLİYOR

K9MH, paletli K9 Thunder ailesinden geliştirilen tekerlekli ve kendinden tahrikli 155 mm'lik bir obüs sistemi. ABD ordusunun yeni sistemden beklentilerinin başında, mevcut çekili M777'lere kıyasla daha yüksek hareket kabiliyeti geliyor. Modern savaş alanında dronlar ve radarlar topçu mevzilerinin daha hızlı tespit edilmesine neden olduğu için, ateş ettikten sonra kısa sürede bölgeden ayrılabilmek giderek daha önemli hale geliyor.

Yeni sistemin ilk olarak Stryker tugay muharebe ekiplerinde değerlendirilmesi, ardından diğer hareketli ve piyade tugaylarında kullanılması planlanıyor. Askerler prototipleri gerçekçi muharebe koşullarını taklit eden denemelerde kullanarak performansını, güvenilirliğini ve bakım-destek ihtiyaçlarını ölçecek. Test ve değerlendirme sürecinin yaklaşık dört yıl sürmesi bekleniyor.

ÜRETİMİN BİR BÖLÜMÜ ALABAMA'DA YAPILACAK

Hanwha, sistemin yalnızca Güney Kore'den gönderilmesi yerine üretim ve destek faaliyetlerini zaman içinde ABD'ye taşımayı planlıyor. Şirket bu amaçla Alabama eyaletinin Opelika kentinde K9 ailesi için bir entegrasyon ve test tesisi kuruyor. Tesisin, ABD'deki üretim ağının ilk aşamasını oluşturması hedefleniyor.

Programın asıl hedeflerinden biri ABD ordusunun bazı birliklerinde kullanılan M777 155 mm çekili obüslerin yerini alabilecek daha hareketli bir sistem bulmak. Prototiplerin denemelerde başarılı olması ve ordunun konuşlandırma kararı vermesi halinde K9MH bu birliklerde M777'lerin yerine geçebilecek. K9 ailesinin farklı versiyonları halihazırda Polonya, Norveç, Finlandiya ve Avustralya gibi birçok ülkede kullanılıyor veya sipariş edilmiş durumda.