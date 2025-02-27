Türk yüzme camiası, eski olimpik milli yüzücü Derya Erke'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Türkiye Yüzme Federasyonu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olimpik yüzücümüz Derya Erke’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Türk yüzme camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.
Derya Erke'nin vefatı, yüzme dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı. Olimpiyatlarda Türk yüzme sporunu temsil etmiş olan Erke, Türk sporuna önemli katkılarda bulunmuş bir isim olarak hafızalarda kalmıştı.
Erke için düzenlenecek tören, yarın saat 10.30'da İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Spor İstanbul Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilecek. Ardından, Beşiktaş Büyük Mecidiye Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak ve Derya Erke'nin naaşı, Ortaköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecektir.