Olay, 18 Mayıs Pazar saat 21.00 sıralarında Vezirköprü ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle ilçede çeşitli kutlamalar düzenlendi.

Kutlamalar sırasında YRP Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç’un aracıyla trafiğe kapalı olan yoldan geçmek istemesi üzerine, görevli polis ve bekçilerle arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sonrası Koç, ekipler tarafından ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Gözaltı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan, Fatih Koç’un olay sonrası bir geceyi ilçe polis karakolundaki nezarethanede geçirdiği ve görevli güvenlik güçlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

YRP: Polisler açığa alınsın

YRP Sözcüsü Suat Kılıç, Fatih Koç’un gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, “Sekiz 10 polis ve gece bekçisi hep birlikte, orantısız güç kullanmış, hakaretler eşliğinde ters kelepçe takılan ilçe başkanımız yere yatırılmış, altı, yedi polis ve bekçi üzerine çullanmış, gırtlağına basılmış, kafası tekrar tekrar kaldırıma vurularak darp edilmiştir” dedi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Gül de Koç’u darp eden polis ve bekçilerin bir an evvel açığa alınmalarını talep etti.

Valilik: Soruşturma başladı

SAMSUN Valiliği de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Vezirköprü ilçemizde 18 Mayıs 2025 günü saat 21:00 sıralarında trafikte yaşanan tartışma sonucu YRP Vezirköprü İlçe Başkanının gözaltına alınması hadisesiyle ilgili olarak, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup ayrıca konu ile ilgili idari soruşturma devam etmektedir.”