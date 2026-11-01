Başkent Yeni Delhi'de yürürlüğe giren düzenleme, özellikle çevre şehirlerden gelen eski benzinli ve dizel araçları kapsıyor. Yetkililer, kış aylarında artan hava kirliliğini azaltmak amacıyla trafik ve ulaşımda yeni önlemler aldı.

ESKİ ARAÇLAR ŞEHRE GİREMEYECEK

Yeni kurala göre Delhi dışında kayıtlı olan ve BS-VI emisyon standardını karşılamayan araçların şehre girişine izin verilmeyecek. BS-VI, araçların egzozundan çıkan zararlı gazları sınırlandıran çevre standardı olarak kullanılıyor.

Elektrikli ve CNG'li araçlar yasaktan muaf tutulacak. Ambulans, itfaiye ve diğer acil müdahale araçları da uygulamanın dışında kalacak.

Şehrin giriş noktalarına yerleştirilen otomatik plaka tanıma kameraları, yasak kapsamındaki araçları belirleyecek. İhlallerde elektronik ceza düzenlenebilecek, gerekli durumlarda araçlar trafikten men edilebilecek.

OTOPARK ÜCRETLERİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

Yeni önlemler yalnızca araç girişleriyle sınırlı kalmadı. Özel otomobil kullanımını azaltmak amacıyla birçok otoparkın ücreti iki katına çıkarıldı. Metro işletmesine ait otoparklar ise zamdan muaf tutuldu.

Ayrıca geçerli egzoz emisyon kontrol belgesi bulunmayan araçlara akaryakıt satılmaması kararlaştırıldı. Kentteki yüzlerce akaryakıt istasyonuna da plaka tanıma kameraları yerleştirildi.

Yetkililer, kamu ve özel sektör çalışanlarının yarısının evden çalışmasını öngören düzenlemeyi de hayata geçirdi. Araç giriş yasağının 31 Ocak 2027'ye kadar uygulanması planlanıyor.