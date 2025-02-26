Tamamen kullanılmış ya da yarı boş şişeler ciddi paralara satılmaya başlandı. 1990'lı yıllardan kalma eski kokular yurt dışında büyük rağbet görmeye başladı. 500 sterline alınan parfümlerin boş şişeleri şimdi 13.000 sterline satılıyor.

ESKİ PARFÜM ŞİŞELERİ BİNLERCE LİRAYA SATILIYOR

Tasarımcı Rene Lalique'in 1939'da satın aldığı sınırlı sayıdaki buzlu istiridye kabuğu şişesi 2006'da açık artırmaya çıkarıldı. Ve 171.000 sterlin satıldı. Aynı şekilde, 1912'den kalma eski bir Guerlain Flacon Vinaigrier Osmanlı ise 2010'da 50.700 sterline satıldı.

Bu eski parfüm şişelerinin yüksek fiyata satılmasının nedeniyse Gucci ve Yves Saint Laurent gibi markaların üretimin durdurulması ve bu parfümlere şimdilerde ilgi duyulması. Gençlik kokularına özlem duyanlar bu tarz şişelere büyük meblağlar ödeyerek sahip oluyor.

BU PARFÜM ŞİŞELERİNE CİDDİ PARALAR ÖDENİYOR

İkinci el dükkanlarında sıklıkla satılan bu şişelerin fiyatı da yüksek. Parfüm tutkunları bu kokuları satın almak için ciddi paralar ödüyor. Özellikle yarı parfüm şişeleri 10 katına satılıyor.