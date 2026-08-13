Christopher Alan Saunders, Avustralya'nın önde gelen Katolik din adamlarından biri olarak tanınıyordu. Ancak Batı Avustralya Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, Aborjin kökenli iki genç erkeğe yönelik cinsel istismar suçlarından hüküm giydi.

Savcılık, "Brother B" olarak da bilinen eski piskoposun, Kilise'ye ait mülklerde düzenlediği alkollü toplantılar aracılığıyla genç Aborjin erkeklere ulaştığını ve konumunun sağladığı güç dengesizliğini kullanarak istismarda bulunduğunu kaydetti. Jüri, Saunders'ın 2008 ile 2019 yılları arasında işlediği 13 cinsel suçtan suçlu bulunduğunu belirledi. Karar kapsamında bir rıza dışı cinsel ilişki ile 12 farklı yasadışı eylem ve uygunsuz cinsel saldırı yer alıyor. Mahkeme sürecinde, üzerine atılı diğer altı suçlamadan ise beraat etti.

Suçlamaları reddeden Saunders, temyiz süreci hariç tutulduğunda, Avustralya'da cinsel istismardan mahkûm olan en üst düzey Katolik din adamlarından biri oldu. İlk olarak 2018'de gündeme gelen iddiaların ardından 2020 yılında görevinden çekilen Saunders'ın istifası, 2021 yılında Papa Fransiskus tarafından kabul edilmişti.

Bu vakalar, Katolik Kilisesi'nde çocuklara ve gençlere yönelik sistematik bir krizin parçası olarak değerlendiriliyor. 20. yüzyılın sonlarından itibaren dünya genelinde ortaya çıkan skandallar, kilise hiyerarşisinin kurumun itibarını korumak adına failleri farklı cemaatlere transfer ederek olayları örtbas ettiğini ve kolluk kuvvetlerinden sakladığını gösterdi. İrlanda, ABD, Şili, Fransa ve Almanya gibi pek çok ülkede açılan soruşturmalar ve bağımsız raporlar, on binlerce mağdurun varlığını ve bu durumun onlarca yıla yayılan kurumsal bir ihmalin sonucu olduğunu ispatladı.

Avustralya'da da bu kriz son derece derin ve sarsıcı boyutlarda yaşandı. 2013-2017 yılları arasında Avustralya hükümeti tarafından yürütülen "Institutional Responses to Child Sexual Abuse" (Çocuk Cinsel İstismarına Karşı Kurumsal Tepkiler) konulu Kraliyet Komisyonu (Royal Commission) kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi.

Komisyonun ortaya koyduğu bulgular arasında, 1980 ile 2015 yılları arasında Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda bulunan çocukların yüzde 7'sinden fazlasının istismara uğradığı, bazı dini düzenlerde ve kurumlarda bu oranın çok daha yüksek olduğu yer alıyor. Yüzlerce rahip ve din görevlisinin suçlandığı, ancak iddiaların büyük çoğunluğunun göz ardı edildiği veya örtbas edildiği raporlandı. Avustralya Katolik Kilisesi'nin en kıdemli isimlerinden biri olan ve Vatikan'da da üst düzey görevler üstlenen Kardinal George Pell, 2018'de suçlu bulundu; ancak karar 2020 yılında Avustralya Yüksek Mahkemesi tarafından usul yönünden bozuldu.

Katolik Kilisesi, artan küresel baskılar ve hukuki süreçlerin ardından Papa II. Ioannes Paulus, Papa XVI. Benedikt ve Papa Fransiskus dönemlerinde mağdurlardan resmi olarak özür diledi; istismarla mücadele ve bildirim yükümlülüklerini sertleştiren yeni kurallar ve reformlar yürürlüğe koydu.