Zonguldak’ta sabah saatlerinde bir özel okulun önünde çocuklarını bırakan iki veli arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Eski polis memuru olduğu öğrenilen veli, üzerinde resmi üniforması bulunan mahalle bekçisini darbetti.

Olay, sabah saatlerinde Yayla Mahallesi Kadırga Caddesi üzerinde faaliyet gösteren özel bir okulun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuklarını okula getiren eski polis memuru Kadir T. ile Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan çarşı ve mahalle bekçisi Eren Ü. arasında araçla korna çalma gerekçesiyle sözlü tartışma başladı.

RESMİ ÜNİFORMALI BEKÇİYİ DARBETTİ

Kısa sürede alevlenen tartışma fiziksel kavgaya dönüştü. Kadir T., üzerinde resmi bekçi üniforması bulunan Eren Ü.’ye saldırarak darbetti. Çevredeki vatandaşların ve diğer velilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan bekçi Eren Ü., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi oldu. Yapılan muayenede burnunda çatlak tespit edilen bekçiye darp raporu verildi.

ESKİ POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli eski polis memuru Kadir T., emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat devam ediyor.