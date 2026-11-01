İskoçya polisi, Kral 3. Charles'ın kardeşi eski Prens Andrew'ın, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'i 1999 yılında Balmoral Kalesi'nde ağırladığı iddiasını incelemeye aldı.

İddialar, Kraliyet Ailesi'nin İskoçya'daki konutunda gerçekleştiği öne sürülen ziyarete odaklanıyor. O dönem York Dükü ve prens unvanlarını taşıyan Andrew'ın ağırladığı ileri sürülen Epstein ve Maxwell'in, Epstein'ın istismar ağındaki bazı kadınları da kaleye getirdiği iddia ediliyor.

İncelemenin başlatıldığını doğrulayan İskoçya polisi, sürecin henüz erken aşamada olduğunu bildirdi. Polis açıklamasında incelemelerin mevcut kanıtlara dayandığı ve mağdurların soruşturmanın merkezinde yer aldığı belirtildi.

İNGİLTERE'DE ÜÇ POLİS TEŞKİLATI SORUŞTURUYOR

Andrew hakkında İngiltere'de üç farklı polis teşkilatının yürüttüğü soruşturmalar da sürüyor. Andrew'ın, İngiltere'nin ticaret elçisi olduğu 2010 yılında Epstein ile gizli ticari belgeler paylaştığı öne sürülmüştü. Eski prens, 19 Şubat'ta kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle evinde gözaltına alınmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgelerde de Andrew ile Epstein arasındaki yakın ilişkiye yer verilmişti. Epstein mağduru Virginia Giuffre ise henüz 17 yaşındayken, o dönem prens olan Andrew ile birlikte olmaya zorlandığını iddia etmişti.

EKİM 2025'TE KRALİYET UNVANLARINI KAYBETTİ

Andrew, Epstein ile ilişkilerine yönelik tartışmaların ardından Ekim 2025'te prenslik dahil tüm kraliyet unvanlarını kaybetmişti. Askeri unvanlarını ve Windsor Kalesi'ndeki evini de kaybeden Andrew, Kral 3. Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı'ndaki bir eve taşınmıştı.