Ekonomik sıkıntılar nedeniyle, birçok vatandaşın alışverişlerinde kiloyla değil, gramla alışveriş yapmaya başladığını ifade eden esnaf, eski Ramazanlar'ı özlediklerini söyledi.

Bayraklı’da fırın işleten Zeki Birlik, eskiden kalabalık olan pide kuyruklarının bu sene yarıya düştüğünü belirtti. Askıda ekmek isteyenlerin sayısının arttığını vurgulayan Birlik, ''Vatandaş rahat rahat ekmek alamıyor, sıkıntılı oluyor. Durumu olmayanlar askıda ekmek alıyor, o yüzden müşteriden bozuk para istiyoruz. Her gün yeni insanlar geliyor, alım gücü düşüklüğü var'' dedi.

"SİNEK AVLIYORUZ"

Manavda çalışan Ali B., ''Ramazan öncesi satışlarımız çok durgun. Giderler bizi boğduğu için fiyatlar da yükseldi. Önceki yıllara göre işlerimiz yarıdan fazla düştü. Eskiden Ramazan'a 2-3 gün kala hareketlilik başlardı, şimdi sinek avlıyoruz'' diye konuştu.

Balık satıcısı Selami Kahya da eski yıllara göre satışlarının yarı yarıya düştüğünü ifade ederek, ''İşler bozuk, bu sene daha pek alan yok. 3-4 sene önce 100 kilo satıyorduk, şimdi 40-50 kilo satıyoruz'' dedi.

Zeytin, bakliyat ve zeytinyağı gibi köy ürünleri satan Süleyman G, ise ''Eski Ramazanlar nerede! İnsanların alım gücü baya düştü. Geçen yıllara göre satışlar yüzde 50’nin daha altına düştü. Gramla alınıyor, kiloyla alan çok nadir'' şeklinde konuştu.