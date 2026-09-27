Nepal Başbakanı Balendra Şah, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dünya liderlerine sert eleştiriler yönelterek, geçtiğimiz ay ülkesini vuran yıkıcı sel felaketinin iklim değişikliğine karşı tüm dünya için son bir uyarı olduğunu vurguladı.

Yıkıcı felaketin krizde hiçbir payı olmayan insanları vurduğunu belirten Şah, uluslararası toplumu acil desteğe çağırarak duyarsız kalan liderlere tepki gösterdi.

Geleneksel Nepal şapkası ve koyu renk gözlükleriyle kürsüye çıkan 36 yaşındaki eski rapçi ve mühendis olan Başbakan Şah, Nepal'in küresel sera gazı emisyonlarının binde birinden bile azından sorumlu olduğunu hatırlattı.

"KRİZİ BİZ YARATMADIK AMA BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"

Küresel Karbon Projesi verilerine göre sadece ABD'nin son 75 yılda Nepal'den yaklaşık 1.500 kat daha fazla karbon emisyonuna yol açtığına dikkat çekilen atmosferde, Şah, "Bu krizi biz yaratmadık ancak bedelini çok ağır ödüyoruz. Bugün size soruyorum: Bu uyarıyı gerçekten duydunuz mu?" sözleriyle küresel adaletsizliğe BM kürsüsünden eleştiride bulundu.

ÜLKEYİ YIKAN SEL FELAKETİ

Bilim insanları, kömür, petrol ve doğalgaz kullanımı nedeniyle yaşanan iklim değişikliğinin bölgedeki donmuş toprakları erittiğini ve buzul dengesini bozduğunu belirtiyor. Nepal-Tibet sınırında en az 1.400 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan devasa sel ve toprak kaymalarının arkasında da bu buzul çöküntülerinin yattığı ifade ediliyor.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları haftalar geçmesine rağmen sürerken, 6 binin üzerinde kişinin hâlâ kayıp olduğu ve çoğuna ulaşılamayabileceğinden endişe edildiği bildiriliyor.

Sel felaketinin yolları, köprüleri, okulları ve evleri yerle bir ederek ülkenin kalkınma hamlesini yıllarca geriye götürdüğünü belirten Şah, toparlanma ve yeniden yapılanma maliyetinin Nepal'in Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) yaklaşık %10'una denk geldiğini açıkladı.

Yoksul ülkelerin afet sonrasında borç bataklığına sürüklenmemesi gerektiğini vurgulayan Nepal lideri, "İklim kaynaklı bir felaket altyapıyı yok ettiğinde çözüm yeni bir devasa kredi ya da küçük hibelerden oluşan yamalar olamaz. Dünyadan hibe tabanlı gerçek bir finansal destek bekliyoruz," dedi.