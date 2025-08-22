2022 yılında yayınlanan gençlik dizisi Tozluyaka'da 'Duru' karakterini canlandıran Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dizinin başrollerinden olan 46 yaşındaki Tayanç Ayaydın tarafından taciz mesajları aldığını duyurdu.

'SET BİTMESİNE RAĞMEN TACİZDE BULUNDU'



2001 doğumlu Akkaya, Ayaydın tarafından ABD vatandaşı Sally Ghalayini ile evli olduğu süreçte ısrarlı mesajlar almaya devam ettiğini belirterek "Adam ünlü oyuncu' diyerek bana hep sus dediler. Set bitmesine rağmen sürekli sözlü ve yazılı tacizde bulundu." ifadelerini kullandı.