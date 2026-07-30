Tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerine bulundukları ilde en az 200 yataklı hastane açma zorunluluğu getiren yasa hükmü 30 ay erteleniyor. Bu konudaki kanun teklifi TBMM’de ele alınırken konuşan YENİ Parti İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş “Bu yasa eski Bakanın üniversitesine yönelik. Gar arazisini verdiniz, Atatürk Orman Çiftliği arazisini de verdiniz, şimdi de ek süre veriyorsunuz” dedi.

Yasa teklifinden Ankara Medipol Üniversitesi ve eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yararlanıyor. Koca’nın kurucusu olduğu Ankara Medipol Üniversitesi’nin Ankara’da eğitim için kullanabileceği kendisine ait faal hastanesi bulunmuyor. Ancak AOÇ arazisi üzerinde hastane inşaatı yapılıyor.

AOÇ GİBİ

Özçağdaş konuşmasında “Yasa teklifinde Tıp Fakültesi bulunduğu hâlde 200 yataklı hastanesini kurmayan vakıf üniversitelerine 30 ay ek süre tanınıyor. Bu madde tamamen eski Bakanımızın, üniversitesine yönelik. Devlet Demiryolları’nın gar yerleşkesini verdiğiniz gibi yasayla korunan Atatürk Orman Çiftliği arazilerini verdiğiniz gibi şimdi de ek süre veriyorsunuz” dedi.