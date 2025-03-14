''Terör örgütü DHKP/C'ye finans sağladıkları'' suçlamasıyla gözaltına alınan Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan belediye görevlilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de bulunduğu 34 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.