Kan donduran olay, saat 21.00 sıralarında Ünye ilçesine bağlı Keseler Mahallesi Veteriner mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.B. ile eski kız arkadaşı K.E.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.B., 19 yaşındaki genç kadını birçok yerinden bıçakladı.

CANİ SEVGİLİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Boyun, karın ve kasık bölgelerinden yaralanan K.E.K., olay yerinde acı içinde yardım bekledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne götürülen genç kadın, tedavi altına alındı. K.E.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından bölgeden kaçan İ.B.’nin yakalanması için Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.