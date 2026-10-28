Aydın'ın Nazilli ilçesinde, eski sevgilisi Kumsal K.'yi (20) tabancayla başından vuran V.D. (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisinin saldırısında ağır yaralanan Kumsal K.'nin tedavisi sürüyor. Olay, 27 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Öğüt Can Apartmanı'nın üçüncü katında meydana geldi. V.D. ile Kumsal K. arasında telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ardından V.D., annesiyle yaşayan Kumsal K.'nin yanına gitti. Burada devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. V.D., belinden çıkardığı tabancayla Kumsal K.'yi başından vurup kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kumsal K., buradaki müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. MEZARLIKTA YAKALANDI Polis ekipleri, V.D.'yi Eğriboyun Mezarlığı'nda intihar girişiminde bulunmak üzereyken saldırıda kullanılan tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin uyuşturucu kullanmak ve silahlı yaralama suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi. Polisteki işlemleri tamamlanan V.D., 28 Ekim'de adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.