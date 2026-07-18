Akıl almaz olay 12 Temmuz Pazar günü saat 00.30 sıralarında Firuzağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öne sürülen Lütfü Evrem A., yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Buşra A.’nın oturduğu binanın birinci katındaki daireye, yan taraftaki duvardan tırmandı. İddiaya göre pencereye vurarak "İhanet ettin", "Aldattın beni" diye bağıran Lütfü Evrem A., eski kız arkadaşını tehdit ve hakaret etti. Şüphelinin bu sırada sokakta bulunan vatandaşlara da küfür ettiği öğrenildi.

POLİS DUVARDAN İNDİREREK GÖZALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri, önce çevrede toplanan kalabalığı sokaktan uzaklaştırdı. Bu sırada bazı mahalle sakinleri yaşananlara "İndirin şunu aşağı", "1 saattir bu adamın şovunu dinliyoruz" diyerek tepki gösterdi. Polis ekipleri daha sonra duvara tırmanan Lütfü Evrem A.‘yı ikna ederek aşağı indirdi ardından da gözaltına aldı. Şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında bin 764 lira para cezası kesildi. Taraflar işlemleri için Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’ne götürüldü.

'AYRILIĞI KABULLENEMEDİ'

Emniyette ifade veren Buşra A., ayrılığı kabullenemediğini, kendisini sürekli rahatsız ederek tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek eski erkek arkadaşından şikayetçi oldu. Daha önce eski erkek arkadaşı hakkında uzaklaştırma ve koruma tedbiri talebinde bulunduğunu da belirten Buşra A.'nın., tedbir talebinde bulunmadığı öğrenildi. Şikayet üzerine Lütfü Evrem A. hakkında 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelinin poliste daha önceden 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşananları çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, Lütfü Evrem A.’nın binanın yanındaki duvara tırmanarak 1'inci kattaki pencereye vurduğu, "İhanet ettin", "Aldattın beni" diye bağırdığı, çevredekilere küfür ettiği anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından şüpheliyi ikna ederek duvardan indirdiği ve gözaltına aldığı anlar da görülüyor.