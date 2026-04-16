Hollanda’da Joke adlı 52 yaşındaki bir kadın, eski partnerinin kendisini yüzü ve vücudu da dahil olmak üzere yaklaşık 250 kez onun adını ve baş harflerini dövme yaptırmaya zorladığını iddia etti. Kadının vücudunun yaklaşık yüzde 90’ının siyah mürekkeple kaplı olduğu ve dövmeler arasında “özel mülk” gibi rahatsız edici ifadelerin de bulunduğu öne sürüldü.

Joke, 2020 ile 2021 yılları arasında eski sevgilisinin, temin ettiği ucuz bir dövme makinesiyle bu işlemleri gerçekleştirdiğini iddia ederek, saatler süren seanslara zorlandığını belirtti. İddialara göre dövmeler, kadının vücudunun özellikle hassas bölgelerine, partnerinin sahiplik hissini yansıtacak şekilde yapıldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER NEDENİYLE SORUŞTURMA İLERLETİLMEDİ

The Sun’da yer alan habere göre, eski partner ise tüm dövmelerin ilişkinin rızaya dayalı bir parçası olduğunu savundu. Yerel kaynaklara göre polis, taraflar arasındaki çelişkili ifadeler nedeniyle yeterli delil oluşmadığı gerekçesiyle soruşturmayı ilerletmedi.

Olayın ardından Joke, taciz iddialarıyla ilgili olarak polise başvurduğunu ancak herhangi bir suçlama yöneltilmediğini ifade etti. Sürecin kanıtlanmasının zorluğu nedeniyle dosyanın ilerlemediği öne sürüldü.

1 MİLYON 577 BİN LİRA TOPLANDI

Joke’un yaşadığı sürece destek olmak amacıyla Hollanda merkezli Stichting Spijt van Tattoo adlı kuruluş devreye girdi. Kuruluşun kurucusu Andy Han, kadının yoğun bir istismar iddiası sonrası alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ettiğini ve destek sürecinin başladığını belirtti.

Joke’un kapsamlı dövme silme tedavisinin maliyetinin 25.000 sterlini (1 milyon 517 bin 250 TL) aşması beklenirken, başlatılan bağış kampanyasında 26.000 sterlinden (1 milyon 577 bin 940 TL) fazla para toplandı. Kadın, yüzündeki dövmelerin büyük ölçüde silindiğini ve yılsonuna kadar vücudundaki tüm izlerden kurtulmayı hedeflediğini söyledi.

Joke ayrıca, kalan bağışların benzer durumda olan kadınlara destek için kullanılacağını ifade etti.