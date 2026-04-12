Mersin Tarsut'ta meydana gelen olay, 4 Mart günü Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce ayrıldığı öğrenilen S.Y., yeniden bir araya gelme ve birlikte ev bakma bahanesiyle Nurşen Ü.’yü buluşmaya ikna etti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. S.Y., yanında bulunan şarj kablosunu Nurşen Ü.’nün boynuna dolayarak boğmaya çalıştı. Genç kadının yardım çığlıkları üzerine saldırgan, bu kez bıçakla saldırarak genç kadını 10 yerinden bıçakladı.

5 GÜN YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Kanlar içinde yere yığılan Nurşen Ü.’ye ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Özel araçla Tarsus Devlet Hastanesi’ne götürülen genç kadının vücudunda 10 bıçak darbesi tespit edildi ve acil ameliyata alındı. Ameliyat sonrası 5 gün yoğun bakımda tedavi gören Nurşen Ü., enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hayati tehlikeyi atlatan genç kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi ve saldırgandan şikayetçi oldu.

Olay sonrası kaçan S.Y.’nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.